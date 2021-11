Italia, il Cds su Barella: “Da 5, non sta bene e si vede. Gol divorato e brutta prestazione”

La pagella del quotidiano su Nicolò Barella: "Era in diffida, almeno riesce a evitare il cartellino giallo che lo avrebbe fatto fuori per la trasferta di Belfast"

Non una buona prestazione quella di Nicolò Barella ieri in Italia-Svizzera. Il centrocampista dell'Inter è infatti stato molto impreciso, confermando il momento di appannamento e probabilmente di stanchezza. 5 il voto attribuitogli dal Corriere dello Sport, che scrive: "Non sta benissimo, è uscito malconcio dal derby e si vede, ma forse pesa di più la delicatezza della partita: sbaglia palloni facili e gli manca la cattiveria giusta davanti a Sommer. Gol divorato e brutta prestazione. Era in diffida, almeno riesce a evitare il cartellino giallo che lo avrebbe fatto fuori per la trasferta di Belfast".