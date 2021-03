EDICOLA CDS – E’ l’Italia che va. A Parma gli azzurri battono l’Irlanda del Nord

Si parla ovviamente della vittoria dell'Italia a Parma contro l'Irlanda del Nord sulla prima pagina del Corriere dello Sport

Si parla ovviamente della vittoria dell'Italia a Parma contro l'Irlanda del Nord sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "E' l'Italia che va. Esordio vincente a Parma nel girone di qualificazione per i Mondiali. Berardi e Immobile a segno: gli azzurri battono l'Irlanda del Nord (2-0)".