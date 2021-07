Italia, Chiellini: “Domani cuore caldo e testa fredda. Io e Mancini pompieri”

Le parole del capitano azzurro in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra

Poco più di 24 ore a Italia-Inghilterra, finale dell'Europeo2020. In conferenza stampa, per presentare la gara di Wembley, è intervenuto il capitano azzurro Giorgio Chiellini: "L'Inghilterra non è la Spagna, ha caratteristiche diverse. Credo che siano arrivate in finale le squadre che hanno dimostrato di più durante questo Europeo. Basta vedere il loro score per capire che sono solidi, fisici, che hanno grandi individualità in ogni reparto. Domani servirà cuore caldo per sopravvivere, ma anche la testa fredda: dovremo osare, andare, dovremo essere lucidi per avere la situazione sotto controllo. E' impensabile avere controllo per 90', serviranno queste caratteristiche al massimo. Per vincere la finale servirà curare ogni dettaglio".