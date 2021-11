Qatar 2022, all’Italia ora può non bastare vincere: occhio alla differenza reti e non solo

Alla fine, per l'Italia di Roberto Mancini è arrivato solo un pareggio all'Olimpico contro la Svizzera: si decide tutto lunedì

Alla fine, per l'Italia di Roberto Mancini è arrivato solo un pareggio all'Olimpico contro la Svizzera, nella partita che doveva mettere definitivamente al sicuro la qualificazione ai Mondiali in Qatar per gli azzurri. Con l'1-1 di Roma, Italia e Svizzera restano così appaiate in testa alla classifica con 15 punti ciascuna. Un risultato che, dunque, rimanda tutto all'ultima partita del girone, lunedì prossimo a Belfast contro l'Irlanda del Nord (gli elvetici giocheranno a Lucerna contro la Bulgaria). Un impegno che si preannuncia meno agevole del previsto. Anche perché, come vi spieghiamo di seguito, alla squadra campione d'Europa non basterà vincere per essere certa del primo posto nel gruppo.