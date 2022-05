Italia, i convocati di Mancini: con Barella e Bastoni anche Dimarco e Pinamonti

Il ct azzurro ha chiamato 39 calciatori per le sfide contro l'Argentina e quelle contro Germania, Inghilterra e Ungheria

Un mese intenso attende la Nazionale di Roberto Mancini, impegnata in cinque gare in quindici giorni nella speranza di vivere un’altra estate ricca di soddisfazioni a un anno di distanza dal trionfo di Wembley. E proprio dall’iconico stadio londinese ripartiranno gli Azzurri, che mercoledì 1° giugno (ore 20.45, diretta Rai 1) affronteranno l’Argentina nella sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America. Un match ricco di fascino, ribattezzato la ‘Finalissima’, che rientra nel Protocollo d’intesa firmato lo scorso dicembre da UEFA e CONMEBOL.