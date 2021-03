Sky – Italia, dubbio Barella a centrocampo. L’interista favorito su Pellegrini

Per la sfida di domani sera contro l'Irlanda del Nord il tecnico degli azzurri Mancini dovrebbe scegliere il centrocampista dell'Inter

"Per Mancini restano ancora alcuni dubbi da sciogliere. Il principale è a centrocampo tra Barella e Pellegrini: favorito il giocatore dell'Inter, nonostante si sia unito al gruppo soltanto mercoledì, così come i compagni di squadra Sensi e Bastoni. La principale novità in mezzo al campo, però, riguarda Locatelli che verrà schierato al posto di Jorginho, assente tra i convocati a causa di una botta al ginocchio. Per la prima volta in Nazionale, alla sua settima presenza, Locatelli giocherà nel ruolo di mediano. In difesa torna la coppia di centrali formata da Bonucci e Chiellini con Florenzi ed Emerson sulle corsie esterne. In attacco Immobile favorito su Belotti che potrebbe giocare domenica contro la Bulgaria. Assente, invece, Moise Kean per via di un affaticamento muscolare. A completare il reparto offensivo contro l'Irlanda del Nord saranno Berardi e Insigne", spiega Sky Sport.