Primo impegno del 2020 per la Nazionale Under 19 di Alberto Bollini, impegnata alla Ciudad del Futbol di Madrid contro la Spagna. Gli azzurri hanno strappato un pareggio con il gol di testa di Edoardo Vergani, centravanti della Primavera dell’Inter, che ha portato in vantaggio l’Italia. Nel secondo tempo, però, Sainz ha pareggiato il match nel finale. Buona prova comunque dei ragazzi di Bollini, che a fine marzo affronteranno la Fase Elite europea.