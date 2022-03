Italia, Graziani: “Una catastrofe sportiva, l’Europeo ci ha illuso. Fiducia a Mancini”

“La sconfitta di ieri è una catastrofe sportiva: non si può uscire contro la Macedonia del Nord”, parola di Ciccio Graziani

“La sconfitta di ieri è una catastrofe sportiva: non si può uscire contro la Macedonia del Nord”. Ciccio Graziani, campione del Mondo con l’Italia a Spagna82, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Retesport della seconda clamorosa eliminazione ai Mondiali della nazionale azzurra, che si è consumata ieri sera a Palermo. “Ci siamo illusi con la vittoria dell’Europeo – ha proseguito Graziani – anche se abbiamo vinto con merito, non avevamo la rosa per farlo. Il calcio è fatto di momenti, gli episodi per andare ai Mondiali li abbiamo creati: i due rigori contro la Svizzera ancora gridano vendetta. Poi un pensiero sul CT azzurro: “Continuerei a dare fiducia a Mancini anche se ha commesso qualche errore. Ad oggi in Nazionale non ci sono campioni, i giovani non hanno più la fame per raggiungere obiettivi importanti’’.