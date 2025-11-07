Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha emanato i convocati per le sfida Moldova e Norvegia. In lista presenti 5 giocatori dell'Inter
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Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha emanato i convocati per le sfida Moldova e Norvegia. In lista presenti 5 giocatori dell'Inter.
Convocati dal ct Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito.
Ecco la lista completa:
📋💙 La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale contro Moldova e Norvegia 🙌🏻 #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/xH7EytJhdj— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 7, 2025
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