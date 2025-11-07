Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha emanato i convocati per le sfida Moldova e Norvegia. In lista presenti 5 giocatori dell'Inter

Marco Astori
GATTUSO

VIDEO / Gattuso: "Mondiale? Se non ci vado scappo dall'Italia. Non sono il più esperto, ma..."

Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha emanato i convocati per le sfida Moldova e Norvegia. In lista presenti 5 giocatori dell'Inter.

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Convocati dal ct Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito.

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Ecco la lista completa:

gattuso italia

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