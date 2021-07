Italia-Inghilterra, sarà Barella contro Mount. GdS: “L’azzurro vicino ai picchi…”

Nel giorno della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, in programma a Wembley, La Gazzetta dello Sport confronta Barella e Mount

È il giorno di Italia-Inghilterra . Questa sera gli 'Azzurri' di Mancini e la nazionale dei Tre Leoni di Southgate si affrontano a Wembley nell'ultimo atto di Euro 2020 . In vista della super sfida, La Gazzetta dello Sport mette a confronto i protagonisti: a centrocampo sarà battaglia tra Nicolò Barella , calciatore dell' Inter , e Mason Mount , talento del Chelsea :

"Pari e patta tra i due talentini per un giudizio che li accomuna: stanno disputando un buon torneo, ma nessuno dei due ha ancora mostrato la versione migliore di sé. I due ragazzi hanno una potenzialità enorme. E’ stato l’azzurro ad avvicinarsi di più ai propri picchi con il gol (bellissimo) e la prestazione contro il Belgio. L’inglese, frenato dall’isolamento Covid, non è mai stato esplosivo come nella finale di Champions. Facile che il faccia a faccia accenda l’orgoglio di entrambi".