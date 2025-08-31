Anche Pio Esposito sarà a disposizione di Rino Gattuso per le prossime due gare dell'Italia. Le prime, per il nuovo commissario tecnico azzurro, chiamato a invertire subito la rotta. Porterà il suo atteggiamento, ma anche la sua idea di calcio, nella quale il giovane attaccante nerazzurro spera di poter trovare minuti e gol. Ma a questo lui e i suoi compagni penseranno dopo la partita di stasera. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Nella tarda serata di oggi, la prima Nazionale di Rino Gattuso prenderà ufficialmente forma: il raduno a Coverciano è fissato per mezzanotte, gli interisti Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito (alla prima convocazione in azzurro) si aggregheranno al gruppo dopo la partita di San Siro contro l’Udinese.

L’agenda di domani prevede la conferenza stampa di Gattuso alle 14 e il primo allenamento alle 17.30. L’Italia sarà impegnata in due partite di qualificazioni mondiali: venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia (ore 20.45) e lunedì 8 a Debrecen contro Israele (ore 20.45). Attualmente gli azzurri sono terzi nel loro girone con 3 punti, dietro Norvegia (12) e Israele (6)".