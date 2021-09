Italia-Lituania, Bastoni sui social: “Con la stessa fame di sempre”

Il difensore nerazzurro ha giocato nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Mancini lo ha definito il futuro della Nazionale

Ha preso una botta in allenamento e ha dovuto rassicurare tutti sui social. Stava bene e infatti è partito da titolare nella gara tra Italia e Lituania. Alessandro Bastoni, difensore della Nazionale e dell'Inter Campione d'Italia, è stato elogiato dal CT Mancini che gli ha anche raccomandato di migliorare per la difesa a quattro. Ma non ha dubbi: "Sarà il futuro centrale di sinistra dell'Italia",parole che fanno piacere e responsabilizzano.