Italia, Locatelli: “Belgio? Vogliamo vincere. Courtois dica ciò che vuole”

Le parole del centrocampista della nazionale azzurra verso l'impegno di Nations League

Manuel Locatelli, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, ha parlato del momento dell'Italia, attesa dalla finale per il terzo posto in Nations League col Belgio di domenica: "E' stato un dispiacere perdere con la Spagna, è una competizione che avremmo voluto vincere ma ormai è andata. Ora dobbiamo vincere, anche per il Ranking. Donnarumma? E' tranquillo, l'abbiamo abbracciato. Le parole di Courtois? Ognuno può dire quello che vuole. Giochiamo in casa, giochiamo a Torino e vogliamo vincerla, giochiamo anche per il Ranking. Hai visto Belgio-Francia di ieri? Sì, la partita l'ho vista ed è stata bellissima. La Francia è stata brava a riprenderla, sappiamo che giocatori ha il Belgio, De Bruyne e Lukaku fanno la differenza e sappiamo cosa dobbiamo temere per domenica".