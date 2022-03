Italia-Macedonia, Mancini sceglie Bastoni? Barella in netto vantaggio su Tonali

Mancini potrebbe scegliere la soluzione più logica: il suo omonimo Gianluca più Bastoni, preferito perché in condizione

Antivigilia in casa Italia dell'importantissima sfida di giovedì sera contro la Macedonia. Fondamentale per gli azzurri vincere per approdare in finale contro Portogallo Turchia a giocarsi l'accesso ai Mondiali in Qatar. Queste le ultime dal Corriere dello Sport sulla probabile formazione: "Florenzi titolare a destra, Emerson in vantaggio su Biraghi a sinistra, Bastoni al centro della difesa. L’interista, in alcuni movimenti, è scivolato sul centro-destra. Acerbi, Luiz Felipe e Gianluca Mancini non si allenavano. Erano in piscina, come tutti gli altri giocatori impegnati domenica in campionato. Oggi scatteranno le prime vere prove tattiche, a porte chiuse. Più Gianluca Mancini di Luiz Felipe, debuttante e mai sceso in campo un minuto con la Nazionale (a gennaio, da infortunato, neppure si era allenato allo stage) e soprattutto di Acerbi.