Italia, Mancini: “Allineati con Gravina sul futuro. Bisogna ripartire per forza”

Le considerazioni del commissario tecnico azzurro sulle decisioni da prendere per rialzarsi dopo il tonfo di qualche giorno fa

A margine della conferenza stampa di oggi a Coverciano, Roberto Mancini ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue considerazioni: "Non è così semplice prendere decisioni a caldo. C'è arrabbiatura, delusione sportiva che è grande perché nessuno se lo aspettava. Questi ragazzi hanno fatto un percorso straordinario e meritavano il mondiale, ma dobbiamo accettarlo e ragionarci sopra. Col presidente siamo allineati su futuro. Ora facciamo questa partita che va rispettata e che sarà rispettata perché giocherà chi ha trovato meno spazio, poi ci rivedremo in settimana. Bisogna ripartire per forza: la delusione è grande, ma non dimentichiamo quanto abbiamo fatto. Venivamo da anni di imbattibilità, abbiamo vinto l'Europeo sei mesi fa e ripartiamo da questo.