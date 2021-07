Italia, Mancini: “Serve ultimo sforzo. Io Braveheart? Pagina simpatica”

Le considerazioni del commissario tecnico azzurro alla vigilia della finale dell'Europeo contro l'Inghilterra

Anche Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale dell'Europeo con l'Inghilterra. Queste le sue considerazioni: "Io come Braveheart? La pagina del giornale è simpatica. Al netto di questo dovremo solo giocare la nostra gara. Dovremo fare una grande gara, dovrà essere solo questo il nostro pensiero. E' una partita di calcio in fondo. Dobbiamo essere tranquilli. Sarà difficile, per tanti motivi, ma dobbiamo esser concentrati sul nostro gioco e cercare di attuarlo al meglio, sapendo che sarà l'ultima partita. Spero anche sostanziosa: non è stato facile, siamo stati bravi a cercare di qualificarci prima, ci sono state gare difficili, difficilissime. E' stato un tragitto difficile, spero di divertirci per 90' e poi andare in vacanza. Un ultimo sforzo...".