Italia, Mancini: “Contento, ma la strada è lunghissima. Polli sul pareggio”

Le considerazioni del commissario tecnico azzurro dopo Italia-Germania di stasera terminata 1-1

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato della prova dei suoi contro la Germania ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue considerazioni: "Siamo stati un po' polli nel concedere il pareggio subito. E' un peccato. Non è stata una partita facile soprattutto all'inizio ma poi siamo stati bravi. Sono contento per loro. Non è stata facile, soprattutto all'inizio. E' la prima volta che giocano insieme, sono contento. I giovani lanciati stasera? Dobbiamo pensare alla nostra squadra. Abbiamo dei giovani bravi, speriamo crescano in fretta. Un risultato non cambia nulla, la strada è lunghissima. I ragazzi sono stati bravi, la Germania è tra le più forti".