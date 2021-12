Italia, Mancini: “Per la qualificazione resto ottimista. L’incognita…”

Le parole del commissario tecnico azzurro sulle partite dei play-off per strappare un biglietto per Qatar2022

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato su Skysport delle qualificazione ai Mondiali che passeranno dei play-off contro Macedonia del Nord, Turchia e Portogallo. «Io per la qualificazione resto ottimista. Sarà una prima partita difficile, e qualora ci qualificassimo per la finale lo sarebbe ancora di più la seconda: il fatto che ci si giochi tutto in 90' è un'incognita», ha detto il commissario tecnico della Nazionale italiana.