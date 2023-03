Italia, Mancini trasmette serenità. Stranieri in Serie A? Numeri impietosi, l’Inter…

Le critiche non mancano nei confronti del CT Mancini, che però si difende ricordando il percorso, come evidenzia Repubblica:

"Trasmette serenità, affidandosi ai veterani Donnarumma, Acerbi (Bonucci è acciaccato e in dubbio), Barella e Verratti, all’abbondanza a centrocampo, ai guizzi di Berardi ritrovato e alle certezze di un copione che può oscillare tra la difesa a 4 o a 3 e che poggia sulle discese di Spinazzola. Il ct ricorda che la Nazionale si è rialzata, ha eliminato Germania e Inghilterra ed è alle Final Four di Nations League, ha lucidato il talento di Raspadori e l’intraprendenza di Dimarco (ma stavolta non ci sono per infortunio, come Chiesa e Immobile), la tenacia di Gnonto, la personalità di Scalvini, l’ardore di Frattesi, la freschezza di Fagioli e Miretti".