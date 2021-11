Italia, Mancini: “Contro la Svizzera partita importantissima: faremo bene se…”

Così Roberto Mancini da Coverciano dove la Nazionale è da ieri sera in ritiro per preparare gli ultimi impegni del 2021

"Sappiamo che venerdì contro la Svizzera sarà una partita importantissima, fare bene ci darebbe quasi la possibilità di andare al Mondiale, ma dobbiamo restare tranquilli, senza caricarci di troppa pressione''. Così Roberto Mancini da Coverciano dove la Nazionale è da ieri sera in ritiro per preparare gli ultimi impegni del 2021 validi per le qualificazioni mondiali. "Conosciamo il nostro valore e quanto abbiamo fatto finora ci dà consapevolezza - ha aggiunto il ct azzurro - Se venerdì giochiamo come sappiamo, pur fra le difficoltà che di solito presentano le gare con la Svizzera, faremo di sicuro bene e segneremo tanti gol".