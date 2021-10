Italia, Mancini: “Con la Svizzera partita dell’anno dopo quelle degli Europei”

Le parole del commissario tecnico azzurro dopo la gara di questo pomeriggio disputata dagli azzurri a Torino

Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato la vittoria dell'Italia contro il Belgio e il momento degli azzurri: "Con Spagna e Belgio sono state due ottime partite. Oggi abbiamo cambiato un po' di giocatori e nonostante ciò la squadra ha giocato egualmente bene. Oggi abbiamo fatto giocare un ragazzo. Immobile e Belotti hanno esperienza, conoscono tutto di noi e ci sono mancati. Però possiamo provare diverse soluzioni, oggi ha giocato Raspadori che avrà un grande futuro. L'importante è che la squadra continui a giocare bene. Con la Svizzera sarà una gara difficile, come è stata all'Europeo e a Basilea. Giochiamo in casa, sarà la partita dell'anno dopo quelle degli Europei. Sappiamo che dobbiamo vincere"