Italia, Mancini: “Svizzera? Nessuno stravolgimento. Verratti? Valutiamo domani”

Le parole del commissario tecnico azzurro alla vigilia della prossima sfida di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, in conferenza stampa, ha presentato la gara con la Svizzera: "Stanno tutti abbastanza bene, Verratti ha preso un colpo al ginocchio ma valutiamo tutti domattina perché non sono passate nemmeno 48 ore. Abbiamo bisogno di giocatori che sono pronti. Ricordi? Nel calcio non si può rimanere intrappolati nei ricordi. Non possiamo pensare alla serata dell'11 luglio, è stata una serata bellissima ma non possiamo pensarci più. E' lì, tutti saranno ricordati per questo, ma il futuro è diverso e tutti dobbiamo lottare per vincere. Eravamo dispiaciuti, ma secondo me se domani sera facciamo la stessa prestazione abbiamo molte possibilità di vincere. La prestazione è quella che dovevamo fare, siamo dispiaciuti per la mancata vittoria".