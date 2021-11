Bild: Mancini è finito nel mirino dello United. No secco del ct dell’Italia

L'allenatore ha detto no al club inglese: deve prima portare la Nazionale ai Mondiali e guidarla in Qatar

Il giornalista della Bild, Christian Falk, ha rivelato che la dirigenza dello United avrebbe cercato il commissario tecnico italiano. Ma Mancini non ha avuto alcun dubbio: pare abbia risposto no perché vuole prima portare l'Italia al Mondiale e guidarla in Qatar. Lo ha promesso dopotutto agli italiani. Quando non ha centrato la qualificazione diretta ai gironi e l'Italia è stata costretta a rimandare i discorsi a marzo: "Sono sicuro che andremo al Mondiale - ha detto -e magari lo vinceremo pure".