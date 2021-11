Italia, 4 mesi da stillicidio. La squadra di Euro2020 ce la può fare, quella di ieri…

Sarà un'attesa lunghissima e snervante, perché fino a marzo tanto potrà accadere e sarà un terno a letto per conquistare un posto in Qatar

Dopo il pareggio di ieri, l'Italia si giocherà l'accesso alla fase finale del Mondiale con i playoff. Ecco l'analisi del Corriere della Sera:

"Mancini adesso ha quattro mesi per riordinare le idee. Un’attesa che sarà uno stillicidio e che ci riporta al maledetto spareggio del 2017 contro la Svezia. Stavolta, nonostante gli azzurri siano teste di serie e giocheranno la prima partita in casa, sarà ancora più difficile con il rischio di trovare il Portogallo di Ronaldo, la Svezia di Ibrahimovic o la Polonia di Lewandowski. L’Italia dell’Europeo ce la può fare, quella che arranca in questo autunno di disperazione farebbe molta più fatica".