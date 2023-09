EDICOLA / TS: Italia, Spalletti scaccia i fantasmi. L’intermediario: “Lukaku, l’Arabia…”

Il giornale torinese apre la sua prima pagina con la partita degli Azzurri in Macedonia contro la Nazionale che la eliminò dai Mondiali

"Spalletti scaccia i fantasmi". Questo il titolo principale di TuttoSport sull'Italia del neo ct. Il quotidiano aggiunge in primo piano: "Il nuovo ct debutta a Skopje contro la Nazionale che ha eliminato Mancini dal Mondiale. Partita già decisiva da affrontare senza Chiesa rientrato a Torino per una noia muscolare. Allegri conta di recuperarlo per la Lazio".