Italia, FIGC e Lega studiano il rinvio di una giornata di Serie A a marzo

Missione Mondiale per gli Azzurri di Mancini: ai club si chiederà di rinviare la giornata del 20 marzo, a pochi giorni dai play-off

La Gazzetta dello Sport spiega la questione: Si chiede ai club italiani di spostare la giornata di campionato del 20 marzo per consegnare gli azzurri a Mancini qualche giorno prima rispetto alla semifinale play-off (24-25 marzo) e alle finali del (28-29 marzo). A fine stagione la Nations League impedirebbe lo slittamento del campionato e i margini sono pochi. Ma Lega e FIGC lavoreranno per trovare un accordo, senza scontri, per trovare una soluzione condivisa. Una decisione potrebbe arrivare dopo i sorteggi di dicembre di Champions, Europa e Conference League. A gennaio-febbraio si parla di uno stage per gli Azzurri nella settimana già destinata alla pausa per le Nazionali perché ci sono le qualificazioni in Sudamerica. La FIGC potrebbe anche organizzare in quel periodo un'amichevole, ma non se ne è ancora parlato.