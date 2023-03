Italia Under 20, 2-2 contro la Norvegia: 45′ per Fontanarosa e Zanotti

Dopo tre vittorie e una sconfitta, per la Nazionale Under 20 ecco il primo pareggio nel Torneo 8 Nazioni. A Stavanger, per gli Azzurrini è arrivato un 2-2 (giocando 50 minuti in 10 contro 11) contro la Norvegia che permette comunque di allungare a quattro la serie di risultati utili consecutivi e di trarre buone indicazioni in vista del Mondiale in programma in Indonesia tra due mesi.