Italia, giorno di foto ufficiale: ecco i numeri dei tre giocatori dell’Inter

Barella, Bastoni e Sensi hanno posato con i loro compagni per le foto ufficiali dell'Europeo e sono quindi stati ufficializzati i numeri di maglia

Questa mattina a Coverciano i giocatori dell'Italia di Mancini si sono messi in posa per la foto ufficiale dell'Europeo. Tutti in posa davanti al flash di Claudio Villa, fotografo di Getty e della Nazionale italiana, nonché dell'Inter. Due le foto di gruppo, una con la tenuta gioco Puma e l'altra con la divisa Armani, uno spezzato con la giacca grigia che i giocatori hanno indossato a Notte Azzurra, su Rai1 per la prima volta.