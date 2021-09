EDICOLA / CdS: Italia, baby boom. L’Inter ritrova Orsato per dimenticare Pjanic

La vittoria dell'Italia contro la Lituania ha le facce di Kean e Raspadori. L'arbitro dirigerà i nerazzurri dopo tre anni e mezzo

Il Corriere dello Sport in prima pagina parla della vittoria dell'Italia con la Lituania e in primo piano ci sono le giovani facce di Kean e Raspadori: "Baby boom", il titolo scelto dal giornale romano che parla anche di Inter. In particolare della designazione, dopo tre anni e mezzo, di Orsato per una gara dei nerazzurri, quella contro la Samp. Il titolo scelto dal giornale è: "Orsato ritrova l'Inter per dimenticare Pjanic".