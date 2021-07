CorSera – Italia, Barella da 8,5 in pagella: “Lotta e corsa, è il nostro Kanté”

La pagella del centrocampista nerazzurro, grande protagonista con l'Italia nella vittoria degli Europei

Si entra poi nel dettaglio della valutazione: "Jorginho lo considera il nostro Kanté. Barella si butta a testa bassa nell’area avversaria, ripiegando rapidamente per dare equilibrio alla squadra nella fase di non possesso palla. Il tutto condito da una tecnica invidiabile. Il gol contro il Belgio è bellissimo per i tempi di inserimento, la capacità di anticipare due rivali e la bravura nell’indovinare l’angolo lontano di Courtois", si legge.