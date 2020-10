Rai – Italia, le pagelle: Barella nettamente il migliore. Gara di sostanza per D’Ambrosio

L’Italia di Roberto Mancini non è andata oltre l’1-1 nella gara casalinga disputata questa sera a Bergamo contro l’Olanda. Due i calciatori dell’Inter in campo: Niccolò Barella, premiato da RaiSport come il migliore degli azzurri, e Danilo D’Ambrosio, che ha portato a casa la sufficienza. Queste le pagelle dei colleghi relative ai due nerazzurri:

D’AMBROSIO 6 – Partita di sostanza ma con poco contributo in fase di spinta. Ammonito sarà squalificato.

BARELLA 7.5 – Si conferma anche nella ripresa nettamente il migliore degli azzurri.