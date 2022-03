Italia, ora la “partita della vergogna” contro la Turchia. Mancini può dire addio

Non ci resta che giocare "la partita della vergona" (così la definisce il Corriere della Sera) contro la Turchia martedì

"A Palermo, invece, finisce malissimo contro la Macedonia, numero 67 del ranking, la migliore possibile che potevamo pescare ai sorteggi. Temevamo la finale in trasferta contro il Portogallo e invece a Oporto ci vanno i ragazzi di Milevski. All’Italia tocca la partita della vergogna in Turchia. Potrebbe anche essere l’ultima panchina di Mancini. La Federazione non intende mandarlo via, ma il c.t. potrebbe decidere di rassegnare le dimissioni. Troppo grande la delusione".