Razzismo, Italia sceglie la linea comune: tutti in piedi prima dell’Austria

Dopo che nell'ultima gara metà degli azzurri sono rimasti in piedi, ora la scelta di inginocchiarsi tutti per il Black Lives Matter

Dopo la scelta di decidere autonomamente per quanto riguarda il Black Lives Matter, in vista della sfida di domani sera contro l'Austria l'Italia ha scelto una linea comune:

Secondo La Gazzetta dello Sport "Pare che gli azzurri abbiamo scelto di adottare un comportamento comune, come se contro il Galles ci fosse stato un errore tattico: 5 hanno fatto scattare il fuorigioco e 6 sono rimasti dietro. Pare che la Nazionale abbia scelto di ricomporre la linea, cioè di restare tutti in piedi. Come, probabilmente, faranno i giocatori austriaci".