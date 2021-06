EDICOLA TS – Italia, puoi sognare! azzurri super, cechi travolti 4-0

L'Italia di Roberto Mancini si prepara al meglio al prossimo Europeo battendo per 4-0 in amichevole la Repubblica Ceca

L'Italia di Roberto Mancini si prepara al meglio al prossimo Europeo battendo per 4-0 in amichevole la Repubblica Ceca. Ecco come titola Tuttosport: "Italia, puoi sognare! azzurri super, cechi travolti 4-0. Spettacolo e gol nell'ultimo test della nazionale in vista dell'Europeo: a segno Immobile, Barella, Insigne e Berardi".