Italia, può rifiatare Barella contro il Belgio. Dimarco può giocare dal 1’

Il ct della Nazionale Mancini pensa a dei cambi nell'undici titolare che affronterà domenica alle 15 il Belgio in Nations League

Cambi di formazione in vista nell’Italia di Roberto Mancini in vista della finale per il terzo e quarto posto di Nations League contro il Belgio in programma a Torino domenica alle 15. Secondo il Corriere dello Sport, può rifiatare l’interista Barella per lasciar spazio a Pellegrini in mediana con Locatelli (al posto di Verratti). Possibile chance anche per Federico Dimarco, che spera nel debutto al posto di Emerson sulla fascia sinistra.