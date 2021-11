Under21, Italia-Romania: 4-2. A segno Mulattieri: “Vittoria per prendere fiducia”

Nell'amichevole che si è giocata a Frosinone la formazione di Nicolato ha rimontato sulla squadra rivale con i gol dei due calciatori del Crotone

L'Under21 di mister Nicolato ha vinto in rimonta, in amichevole, a Frosinone, sulla Romania: 4 a 2 il risultato finale. Passata in svantaggio 2-0 la Nazionale italiana ha accorciato le distanze con Mulattieri, calciatore del Crotone, di proprietà Inter. Canestrelli, che aveva causato un autorete, ha segnato gli altri tre gol. I due calciatori della formazione calabrese regalano la vittoria all'Italia.