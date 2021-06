Italia, arriva una sconfitta in amichevole contro l’Under 20: Bastoni in campo, Barella a riposo

Dopo la vittoria in amichevole contro la Repubblica Ceca, l'Italia di Mancini è scesa in campo stamattina per una sgambata contro l'Under 20

Matteo Pifferi

Dopo la vittoria in amichevole contro la Repubblica Ceca, l'Italia di Mancini è scesa in campo stamattina per una sgambata contro l'Under 20 ed è arrivata la prima sconfitta dopo 27 partite. Il gol decisivo è firmato da Cangiano al 10' del primo tempo. Ecco le formazioni scelte da Mancini per i due tempi

ITALIA PT (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All: Mancini

ITALIA U.20 PT (4-3-3): Sirigu; Bouah, Toloi, Dalle Mura, Udogie: Da Riva, Portanova, Caligara; Cangiano, Esposito, Raspadori. All: Bollini

ITALIA ST (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Bastoni; Pessina, Cristante, Pellegrini; Raspadori, Belotti, Bernardeschi. All: Mancini

ITALIA U.20 ST (4-3-3): Meret; Papetti, Okoli, Carboni, Emerson; Ranocchia, Brescianini, Tongya; Chiesa, Riccardi, Salcedo. All: Bollini