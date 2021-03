Italia, anche Sensi tra i convocati. Biasin: “Tentativo di Mancini per…”

Il commento del giornalista alla notizia della convocazione del centrocampista nerazzurro

C'è anche Stefano Sensi tra i convocati di Roberto Mancini per i prossimi impegni dell'Italia. Una convocazione alla quale con ogni probabilità il calciatore dell'Inter non potrà rispondere a causa di quanto accaduto negli ultimi giorni in casa nerazzurra, ma che rappresenta un segnale ed uno stimolo per il ragazzo. Di questo ha parlato Fabrizio Biasin sul suo account Twitter: "La sua squadra è in quarantena e lui non gioca dal Pleistocene. Sensi "convocato in azzurro" credo sia un tentativo di Mancini per vedere se esiste davvero".