Italia, chance per Sensi? CdS: “È il preferito di Mancini come vice Jorginho”

Il centrocampista dell'Inter è in ballottagio con Locatelli e Pessina per una maglia da titolare in cabina di regia

Fabio Alampi

L'Italia di Roberto Mancini, dopo il successo per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, è pronta per scendere in campo contro la Bulgaria. Il dubbio principale del ct è quello riguardante il sostituto dell'indisponibile Jorginho nel cuore del centrocampo Azzurro, con Sensi, Locatelli e Pessina in lotta per una maglia da titolare. Secondo il Corriere dello Sport stanno aumentando le chance del centrocampista nerazzurro: "Resta da capire a chi Mancini affiderà la regia, tra Locatelli, Sensi e Pessina. Il primo ha giocato a Parma senza brillare, l'interista è il vice Jorginho che sulla carta più convince il ct mentre l'atalantino ha pure le sue chance".