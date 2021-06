Italia, Sensi non può essere sostituito? Ecco cosa dice il regolamento Uefa

Il centrocampista dell'Inter salterà l'Europeo a causa di un infortunio muscolare, ma non è scontato che al suo posto ci sia Pessina

La vicenda legata all'infortunio rimediato in Nazionale da Stefano Sensi e la conseguente sostituzione con Matteo Pessina si tinge di giallo: il centrocampista dell'Inter, con ogni probabilità, non sarà in grado di partecipare all'Europeo, e proprio per questo motivo è stato trattenuto a Coverciano l'atalantino.

Il regolamento Uefa, tuttavia, non dà così per scontato l'avvicendamento tra i due all'interno della rosa dell'Italia che parteciperà alla manifestazione continentale: la norma vigente, infatti, stabilise che esiste la possibilità di rimpiazzare un numero illimitato di calciatori entro le 24 ore precedenti alla prima partita dell'Europeo solo in caso di positività al Covid-19 o di un infortunio serio, documentabile attraverso i referti medici. Questo vuol dire che lo staff medico della Nazionale dovrà consegnare alla commissione medica della Uefa una documentazione che certifici l'impossibilità di Sensi di recuperare in tempo utile per poter partecipare alla manifestazione, così da poterlo sostituire con Pessina.