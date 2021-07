Italia erede della Spagna? Jorginho-Busquets, Verratti-Xabi, ma non avevano Barella

L'Italia è la squadra che sta giocando meglio in questo Europeo e può raccogliere l'eredità della Spagna che ha vinto tanto

In semifinale l'Italia affronterà la Spagna. La Nazionale di Luis Enrique è in ricostruzione dopo aver dominato e vinto tutto negli ultimi anni. Ora però gli azzurri stanno facendo vedere il miglior calcio all'Europeo e possono essere gli eredi di quella Spagna che illuminava per gioco e vittorie.

"Confrontare quei miti con gli azzurri di Mancini è un gioco che va preso, appunto, come un gioco. Però non si può negare che il ruolo disegnato da Mancini per Insigne sia quello di Iniesta: un trequartista che partiva da sinistra, teorica terza punta, per inventare calcio, dribbling, tunnel. Obbligatorio invece il confronto Busquets-Jorginho, gli indispensabili, il perno tattico attorno al quale tutto gira. In mezzo, play frenetico e moderno, il Verratti azzurro, più che nel Psg una via di mezzo tra Xabi Alonso e Xavi: gente che teneva palla quanto gli altri dieci compagni e creava trame eleganti. Non c’era un Barella, un incursore-marcatore: il meno lontano sembra Fabregas quando giocava in verticale, da mezzala d’inserimento veloce, grazie anche all’apprendistato in Inghilterra", sottolinea il quotidiano.