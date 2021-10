SM – Italia-Spagna, c’è Bastoni dal 1′ in difesa? Possibile riposo per Chiellini

L'aggiornamento verso il prossimo impegno della nazionale azzurra domani al Meazza

Roberto Mancini è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione in vista di Italia-Spagna di domani sera a Milano. Come riporta Sport Mediaset, ci sarà da gestire anche le energie in vista del doppio impegno. Per questo, sarà decisivo l'allenamento di oggi pomeriggio a San Siro. In particolare, Chiellini potrebbe essere preservato per l'eventuale finale. In tal caso, Mancini schiererebbe Bastoni dal 1' con Bonucci domani al Meazza.