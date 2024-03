Italia-Spagna non finisce mai: ora servono due sorrisi di Napoli e Inter

"Per metterlo nero su bianco anche nel ranking Uefa delle ultime cinque stagioni — dove la Spagna è sempre stata davanti all’Italia dal 2000 — servono due sorrisi di Napoli e Inter. La Spagna è ancora seconda davanti all’Inghilterra, ma la distanza è colmabile. Anche se l’appello suona sempre retorico e il tifo non incide sui risultati, più si vince, meglio è per tutti. Certo, gli juventini stasera tifano Barcellona, perché se il Napoli esce sarà Madama ad andare al Mondiale per club a giugno ‘25, assieme all’Inter. Mezza Spagna invece supporta il Napoli, perché se il Barça esce perde il Mondiale, a favore dell’Atletico. Italia-Spagna non finisce mai. E adesso ce la giochiamo alla pari".