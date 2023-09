Italia, Spalletti perde Mancini e Politano. Pronto ad aggregarsi invece Orsolini

L'aggiornamento direttamente dal ritiro della nazionale in vista del prossimo impegno in programma a Milano

Cambia qualcosa nell'Italia a disposizione di Luciano Spalletti in vista del match con l'Ucraina in programma martedì a San Siro. Il commissario tecnico azzurro dovrà rinunciare a Mancini e Politano, che hanno ricevuto il via libera per tornare nei rispettivi club a causa di alcuni problemi fisici. Pronto ad aggregarsi, invece, Riccardo Orsolini.