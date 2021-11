CorSera – Italia-Svizzera, Mancini confida nel recupero di Barella. Bastoni…

Il ct azzurro, in vista della fondamentale gara contro la Svizzera, confida nel recupero del centrocampista nerazzurro

In vista della decisiva gara contro la Svizzera, Roberto Mancini deve fare i conti con le tante defezioni che in queste ore preoccupano il ct. Senza Immobile e adesso anche senza Chiellini, Mancini dovrà fare a meno di quattro titolari. Il Corriere della Sera spiega quale sarà il piano del ct azzurro per battere gli elvetici: "L’idea di partenza è pressare alto e soprattutto essere lesti a riconquistare il pallone nella metà campo svizzera. Gli inserimenti di Barella, che sta recuperando dopo l’infortunio nel derby, saranno preziosi, ma anche quelli di Locatelli che, proprio all’Olimpico contro la Nati, aveva messo a segno una strepitosa doppietta. Domani sera il centravanti dovrebbe essere Belotti".