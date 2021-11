EDICOLA TS / Non mollate! Italia, 1-1 con la Svizzera: Belfast decisiva

La prima pagina di Tuttosport del 13 novembre 2021

Prima pagina di Tuttosport dedicata al pareggio dell'Italia contro la Svizzera. "Non mollate! Belfast decisiva. Ancora un rigore sbagliato da Jorginho e la rimonta azzurra riesce a metà. Per qualificarsi al Mondiale l'Italia lunedì deve vincere in Irlanda del Nord e sperare nella differenza reti".