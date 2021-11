Italia fermata dalla Svizzera: all’Olimpico finisce 1-1. Jorginho sbaglia un rigore nel finale

In un Olimpico gremito l'Italia non va oltre il pareggio contro la Svizzera

In un Olimpico gremito l'Italia non va oltre il pareggio contro la Svizzera. In quella che era una gara chiave per la qualificazione al Mondiale in Qatar, la squadra di Mancini soffre il pressing della squadra Murat Yakin e va sotto all'11esimo grazie al gol di Widmer. Reazione veemente degli azzurri che trovano il pareggio con Di Lorenzo che sfrutta un'uscita sbagliata di Sommer e insacca di testa. Nella ripresa forcing dell'Italia che a ridosso dei minuti di recupero ha la grande occasione di passare in vantaggio grazie al rigore fischiato da Taylor, ma Jorginho spara alto dagli undici metri. Per Barella, l'unico nerazzurro in campo, 68'.