Italia, TS su Barella: “Frenato dallo spavento muscolare del derby. Lotta ma…”

La pagella del quotidiano su Nicolò Barella: "E' evidente come non attraversi un buon momento di forma"

Non una buona prestazione quella di Nicolò Barella ieri in Italia-Svizzera. Il centrocampista dell'Inter è infatti stato molto impreciso, confermando il momento di appannamento e probabilmente di stanchezza. 5 il voto attribuitogli da Tuttosport, che scrive: "E' evidente come non attraversi un buon momento di forma, probabilmente frenato anche psicologicamente dallo “spavento muscolare” durante il derby. Lotta, però manca un facile tap in ed è meno arrembante del solito".