Italia, in sette lasciano Coverciano. Barella e Bastoni vanno in Turchia

Sono sette in tutto i calciatori che lasciano il ritiro della Nazionale e non partiranno per l'amichevole di martedì sera a Konya

Eva A. Provenzano

L'Italia giocherà martedì sera a Konya, contro la Turchia, un'amichevole. È quello che le resta dopo l'eliminazione dai play-off per mano della Macedonia del Nord (che ora si gioca i Mondiali contro il Portogallo). In queste ore il ct ha lasciato partire chi è indisponibile per la sfida contro i turchi. Dopo la partenza in mattinata di Verratti hanno lasciato il ritiro Berardi e Gianluca Mancini. Ma anche Luiz Felipe si è aggiunto alla lista degli indisponibili. Insieme a loro non ci saranno Jorginho, Immobile e Insigne che sono rientrati nel turn-over pensato da Mancini.

Nella lista di chi rimane invece a disposizione del ct italiano ci sono i due interisti, Bastoni e Barella. L'elenco di chi resta è formato da:

PORTIERI: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu;

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Emerson Palmieri, Florenzi;

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali;

ATTACCANTI: Belotti, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo.

(Fonte: SS24)