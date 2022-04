Italia U15, al via Torneo delle Nazioni: due i calciatori dell’Inter convocati

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel girone con Cile e Inghilterra: ecco i 20 ragazzi scelti dal ct Massimiliano Favo

Tradizionale appuntamento per la Nazionale Under 15 con il ‘Torneo delle Nazioni’ di Gradisca d’Isonzo, uno degli eventi calcistici giovanili più importanti a livello internazionale giunto alla 18ª edizione. Anche quest’anno, dal 25 aprile al 1° maggio, saranno protagoniste 12 tra le più forti nazionali al Mondo, a cominciare dal Belgio numero uno del ranking, che sono state suddivise in quattro gironi e si affronteranno nelle gare in programma in Italia, Austria e Slovenia.